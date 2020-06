Una ruta para andar el Camino de Santiago este verano sin aglomeraciones

Foto: Camino Inglés

El Camino Inglés no es el más popular para acudir a abrazar al Apóstol, pero es idóneo en época estival

Son Año Santo Compostelano aquellos en los que el 25 de julio, festividad del martirio del Apóstol Santiago, coincide en domingo. En ellos, los creyentes pueden conseguir la indulgencia plenaria, quedando absueltos de todos sus pecados. El próximo será en 2021, pero no hay que esperar hasta entonces para recorrer el Camino de Santiago. Este verano puede ser un buen momento.

La época del año en la que quieres hacer tu camino y el tiempo que vas a emplear en tu viaje a Santiago de Compostela (número de días disponibles) son los que marcarán tu ruta, esas y no otras son las dos primeras elecciones.

Son varios los factores que conviene tener en cuenta a la hora de elegir el punto de partida y la ruta para llegar a Santiago. Hay siete caminos que nos llevan a abrazar el Apóstol, los más populares son el Camino Francés y el Camino Portugués, aunque también son los más transitados y en vacaciones estivales suele haber aglomeraciones en los albergues.

En los últimos años también se ha puesto de moda el Camino de Santiago a Finisterre y Muxía, el único que parte de Galicia, por lo que también lo descartamos para el verano. Lo mismo que la Vía de la Plata, el Camino Primitivo y el Camino del Norte, aunque por otros motivos: los dos primeros son exigentes, los menos abastecidos y junto al tercero requieren de muchos días.

Así que nos queda una sola posibilidad: el Camino Inglés, que podemos cubrir en 6 etapas, es más fácil y apto para el verano.



Camino Inglés

Ferrol y A Coruña son dos puntos de partida para un mismo Camino. Estas dos ciudades constituían las puertas de entrada a Galicia más comunes para los peregrinos británicos y del norte de Europa que acudían a Santiago a abrazar al Apóstol. Las temperaturas, incluso en verano, suelen respetar a los peregrinos. No es uno de los más concurridos ni de los que tiene más albergues, incluso en algunos núcleos sus habitantes tienen poco interiorizado el paso de la ruta jacobea.

Lejos de la masificación de otros caminos, el Camino Inglés es un trazado que actualmente discurre por las localidades recuperadas en virtud de documentos, escrituras y registros que hacían referencia a sus demarcaciones o al paso y estancia de viajeros. No obstante, muchos de esos lugares viven de espaldas al Camino, con apenas media docena de albergues y escasos o nulos servicios enfocados al romero, carencias compensadas con la hospitalidad de sus gentes. Se trata, además, de un itinerario generalmente bien señalizado en los 18 municipios que atraviesa, gracias al plan Xacobeo y, en gran medida, a la labor del Consorcio do Camino Inglés.

Habrá que tener en cuenta que el desarrollo urbanístico apenas ha dejado indicios del itinerario original del Camino Inglés en algunas zonas urbanas, como en el caso de A Coruña, desde donde parte la variante más corta, con poco más de 70 kilómetros. Saliendo de Ferrol, la distancia es de 120 kilómetros, de ahí que sea el único punto de inicio válido para obtener la compostela, cuyo mínimo recorrido a pie o a caballo debe superar los cien kilómetros para su validación. En ambos casos, la credencial no tendría efecto si se completa el Camino en bicicleta, ya que la distancia mínima para este medio es de 200 kilómetros.

Dividido en seis etapas desde Ferrol y tres desde A Coruña, las sendas del Camino Inglés confluyen en uno en la pequeña aldea de Bruma. Descubrirá el viajero una ruta de marcado carácter costero, también rural e interior, con las luces y sombras que arroja una tierra fértil, a veces empobrecida por el abuso del ladrillo o la falta de respeto hacia el medio.

Ferrol, Pontedeume, Betanzos, Coruña... villas con poso e historia, algunas de origen medieval, otras, destronadas poblaciones nobles y burguesas, conectadas antaño por solitarias veredas y frondosos bosques de los que se guarda una muestra para el peregrino de hoy; caminos que la espiritualidad llevó a transitar a religiosos, caballeros, militares, devotos, penitentes y condenados.

Autopista cultural y de intercambio, el Camino de Santiago Inglés, pese a su menor impacto, abrió nueve siglos atrás una puerta recuperada hace poco más de dos décadas y que ahora se cruza por motivos que van más allá de la religiosidad. Pero solo el peregrino sabe los suyos.

Los últimos 50 kilómetros de esta ruta son comunes y se realizan por un trayecto sencillo y llevadero, aunque llegando ya al destino ansiado de Santiago de Compostela, el peregrino encontrará algunos repechos que pondrán a prueba sus fuerzas finales.



El Camino Inglés está bien señalizado con flechas amarillas y los clásicos mojones con vieira e indicador de distancia.



Etapa 1 - Ferrol - Neda

La jornada no entraña dificultades físicas y puede cubrirse en una mañana. Algunos peregrinos optan por llegar el primer día hasta Pontedeume pero entonces son 31 kilómetros y, si no se está acostumbrado a caminar, este esfuerzo inicial puede pasar factura en las siguientes etapas.

Hay que prestar mucha atención a la señalización en Ferrol. En el barrio de La Magdalena las conchas están en el suelo y es fácil que las tape algún coche. Recordad que hay que seguir siempre de frente por la rúa Real y, justo al llegar a la plaza de Armas, desviarse 90º a la derecha por la Rúa da Terra.

Después de Ferrol escasean los bares y cafeterías. Antes había un bar junto al camino pero han modificado el trazado y queda a desmano. De hacer una pausa, lo más recomendable es buscar un bar en el polígono de A Gándara de Narón (Km 6,4). En Ferrol se puede obtener la Credencial en la concatedral de San Julián (San Xiao).





Etapa 2 - Neda - Pontedeume

Plácido y hermoso paseo el que iniciamos junto al albergue de peregrinos de Neda. Al igual que la primera etapa, no presenta dificultad física alguna. Es algo más dura que la inicial por el ascenso desde Fene hasta el polígono de Vilar do Colo, pero tan sólo son 140 metros de desnivel.



En el polígono de Vilar do Colo hay varias señalizaciones, aunque ambas llevan a salir por el mismo sitio. Prestad atención a las flechas, muchas de ellas ya blanquean.





Etapa 3 - Pontedeume - Betanzos

La dureza de las etapas va in crescendo y la de hoy es típicamente gallega, con un sinfín de subidas y bajadas cortas, algunas de cierta dureza como la cuesta de Pontedeume, la rampa que asciende a Viadeiro tras cruzar la AP-9 o la subida desde el Ponte do Porco hasta Montecelo.

La población de Miño (Km 10,5) tiene todos los servicios y hay bares tanto en la playa de la Alameda (Km 12,2) como en Porto de Abaixo (Km 15).





Etapa 4 - Betanzos - Hospital de Bruma

El tramo entre Betanzos y Bruma es el más duro del Camino Inglés. Trazado de montaña rusa y especialmente exigente entre San Paio de Vilacoba y A Malata. El Camino Inglés abandona el paisaje marítimo y penetra en el interior, visitando como días anteriores multitud de lugares o pequeñas aldeas donde hay que prestar especial atención a los desvíos.



El recorrido entre Betanzos y Bruma es el más duro del Camino Inglés. Trazado de montaña rusa y especialmente exigente entre San Paio de Vilacoba y A Malata.

Los nuevos mojones (que acompañan una flecha amarilla al símbolo de la vieira) y los numerosos cambios de trazado llevados a cabo por la Xunta de Galicia en todo el recorrido del Camino Inglés han mermado el encanto de esta ruta jacobea y han añadido una mayor peligrosidad, aumentando el asfalto y los cruces peligrosos. (El itinerario actual no se corresponde exactamente con el mapa).



Etapa 5 - Hospital de Bruma - Sigüeiro

Asimilado el esfuerzo de las etapas precedentes, con el desnivel ganado ya en los bolsillos, hoy nos toca disfrutar de una jornada cómoda, llana y en la cual la recta final lleva casi una hora completarla. Debido a las modificaciones del itinerario que se hicieron en el Camino Inglés, los casi 30 kilómetros anunciados por algunas guías antiguas no son tales.





Etapa 6 - Sigüeiro - Santiago de Compostela

El Camino toca a su fin. La última etapa del itinerario Inglés discurre enteramente por tierras de Santiago de Compostela al rebasar el puente del Tambre. Son 16 kilómetros de dificultad media, aunque breve en distancia, en la que ya sólo buscamos ver la silueta de la catedral compostelana.



¡Aviso importante!: El itinerario de esta última etapa también ha variado considerablemente respecto al trazado antiguo, que es el que de refleja la imagen.





Etapa 7 (enlaza con la 4 de Ferrol). A Coruña- Hospital de Bruma

El itinerario comienza, no podía ser de otra manera, en la iglesia de Santiago de A Coruña. Setenta y cinco kilómetros separan A Coruña de Santiago, no los suficientes para obtener la tan demandada Compostela, y hecho por el cual es tan poco conocido y transitado por los peregrinos.



Toda la información del Camino Inglés y sus etapas se puede hallar en el folleto editado por la Xunta de Galicia. También, hay una completa guía en Consumer y otra en Gronze.