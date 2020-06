Ferrocarrils (FGC) con el foco puesto en “lo humano”. Hablamos con su presidente, Ricard Font

Ricard Font, presidente de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya es una compañía pública que asume grandes retos. No solo une territorios con trenes, cremalleras y teleféricos. Enlaza "mucho más" que puntos geográficos. Ricard Font nos aproxima a ese "mucho más".

Graduado en Derecho, Ricard Font, el actual presidente de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, pone su punto de interés en: territorio, urbanismo y medio ambiente al cursar, entre otros, un máster en Derecho sobre estas tres áreas de conocimiento . Tres conceptos clave sobre los que ha pivotado desde entonces su vida profesional.



Lugares: Desde el momento en que acabaste esos estudios hasta hoy, ¿cómo ha evolucionado tu visión sobre territorio, urbanismo y medio ambiente?, ¿qué te la ha hecho evolucionar?

Ricard Font: El factor humano. Cuando tu haces una aproximación universitaria, esa aproximación es orgánica. Te acercas a lo que es un territorio, a una matriz física, a una matriz geográfica. Lo conoces como un espacio. Pero cuando ese acercamiento a las ideas lo “bajas” a la cotidianidad, a la realidad y te das cuenta de que hay personas, circunstancias y necesidades, que son las que tienen que orientar las políticas reales.





Para Ricard Font, esto es, en cierta forma, el paso de Big Data a Small Data. Llegar al detalle de lo importante que, en este caso, su caso, es la gente.



Ricard Font: Es el descubrir que el mapa tiene personas detrás. Para mí, el ejemplo vital más paradigmático de lo que estoy contando se produjo cuando el ex Conseller de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya Pere Macias estaba planificando el túnel de Bracons y me dijo: “ve a ver masía por masía para contar el proyecto a la población y comparte”. Eso me permitió descubrir de primera mano que el mapa contiene la información que acabará influyendo en la gente, pero que es precisamente la gente quién tiene que poder influir en los proyectos porque, al final, es lo importante. Por tanto, ves que las leyes, los procesos, las planificaciones pueden estar muy bien, pero hay que pasarlas por un tamiz, el humano.

El actual presidente de FGC se presenta como alguien que no se queda con la aproximación científica. Es alguien a quien le gusta, como él dice: “ver y tocar las cosas. Comprobar realmente. Hablar con la gente de casos y ver cómo se aproximan a ellos, siempre de que los proyectos vean la luz. Esto te hace ser más permeable”.





Ricard Font: Seguramente en el hecho de que me hicieran Director General de Transportes influyó que yo fuera un usuario habitual del transporte público. Yendo cada día desde Girona a mi despacho en Barcelona, nadie tenía que contarme cuál era el problema de Renfe, ni cómo de mal funcionaba un sistema que te hacía llegar, cada día, de mal humor al trabajo. Así como coger el autobús para ir, por ejemplo, a Banyoles… Tenía un máster experiencial en movilidad de transporte.



El presidente de FGC cuenta que le gusta hacerlo pasando desapercibido. Simplemente observando y analizando, mientras el tren avanza por la vía o el autobús para en los semáforos. Ese trabajo de campo forma parte de otro tipo de máster: el vivencial. “La teoría está muy bien, pero la práctica es más “tozuda”, cuenta Font.



Lugares: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya es una compañía comprometida…

Ricard Font: Sí, lo es desde hace muchos años. Es algo que se ha conseguido a base de compromisos personales, de grandes profesionales, muy conscientes de la magnitud de lo que tenían entre manos que han querido, y quieren, que la empresa avanzara y siga avanzando en este sentido, el del compromiso. Es una empresa con una combinatoria óptima de técnicos y profesionales que tiene muy claro el norte, los objetivos. Los de movilidad y los de materia de montaña.



FGC se relaciona con Consells Comarcals, alcaldes, otros agentes y gestores del territorio, conoce a la perfección la geografía tanto física como humana de Catalunya… Y, a su Presidente le gusta que, aparte de la institucional, la relación tenga una extensión personal. De nuevo, la parte humana. La que relata vivencia. La que aproxima mapa y gente/s.



Ricard Font: Por desgracia, esto se está perdiendo. Circunscribir el avance solo a los procesos no nos favorece. La Administración tiene que acercarse a la realidad para poder mejorar el servicio público porque el ciudadano que paga sus impuestos se merece disponer de buenas empresas públicas. Creo que tenemos que hacer empresas públicas que sean solventes en la respuesta a tres retos: globalización, cambio climático y nuevas tecnologías o digitalización.



Ricard Font, presidente de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya



Lugares: Hace poco decía en público: “Tenemos que ser socios del territorio”. ¿Qué significa?, ¿cómo se concreta?

Esta frase se refiere a lo que, como empresa pública, tenemos y no tenemos que hacer. Como empresa pública tenemos que gestionar bien aquello que nos compite a nosotros y, al mismo tiempo, dejar que el sector privado haga lo que sabe hacer mejor que nosotros, como por ejemplo vender. En cambio, sí que tenemos que aportar todo el valor añadido, aquello que conocemos bien del territorio, para que este se desarrolle del mejor modo posible. Pero no queremos hacer la competencia al territorio. Lo que queremos es ayudar a crear oportunidades. Esa es la clave: la no competencia.

Dos ejemplos:

A la pregunta ¿cuándo abriréis los activos de montaña este verano? O, ¿cuándo pondréis en marcha las actividades? FGC responde: “Cuando lo diga el territorio. ‘Cuando abráis vosotros, abriremos nosotros. Si los hacemos antes, competimos con vosotros, si lo hacemos al mismo tiempo, os estamos ayudando’. Y eso es lo que queremos hacer porque consideramos que eso es lo que tienen que hacer aquellos que son socios: ayudarse. Colaborar, no competir. Ser socios transparentes y con trazabilidad".



La contundencia de Ricard Font en esta respuesta es la transcripción del “y punto”, con la que finaliza la referencia a este apartado.







Tenemos toda una serie de activos que hay que comunicar en la región metropolitana de Barcelona, que será el primer mercado de montaña, pues vinilamos trenes haciendo referencia a las comarcas, a los activos y al turismo de montaña (Ricard Font).



Tren FGC vinliado Pallars Sobirà





Un caso (Ricard Font): Hasta ahora, FGC empaquetaba producto para su venta. “Pero este nuestro no es nuestro trabajo”, recalca Font y añade: “Nuestra tarea es que el cremallera, que el telecabina, que el teleférico, que la digitalización, que la innivación… Que todo esto funcione bien. A partir de aquí, poner los forfaits a unos precios, que sean públicos y conocidos por todos, y que las agencias de viajes y otras empresas especializadas, tanto públicas como privadas, hagan su trabajo sobre lo que les ponemos a disposición. Por eso hemos decidido cerrar nuestra central de reservas. Por eso y porque las reglas claras son la mejor fórmula de trabajo.

Lugares: Es evidente que esto puede conllevar una generación de nuevos puestos de trabajo…

Ricard Font: “Claro está. Todo lo hacemos para generar oportunidades que conlleven puestos de trabajo en el territorio, todo. Sabemos que cuando se pierde un puesto de trabajo en la Vall de Ribas, en el Alt Urgell, en la Cerdanya o en el Pallars quien ocupa ese puesto de trabajo y su familia se van. La consecuencia es la despoblación que perjudica el ecosistema porque los ecosistemas sin las personas no se entienden.





Por eso sugerimos a la gente que vaya a esquiar. ¿Lo hacemos para que la gente vaya a esquiar?, se auto pregunta Ricard Font, y auto responde: No, no lo hacemos para que la gente vaya a esquiar, lo hacemos para fomentar una actividad como la turística -que es de primera-.

Lugares: Sí, algo que tu, a menudo, denominas: “hacer de tractor”. ¿Cuáles son las cosas sobre las que FGC hace tractor?



Esquema modelo arquitectura conexión 5G. FGC





Ricard Font: Primero, hacemos de tractor de la economía de los territorios. Segundo, de la lucha contra el cambio climático; y la digitalización; y la internacionalización; y la innovación... Y hacemos de tractor hacia un objetivo importante: el cambio de escala.

Lugares: ¿El cambio de escala?

Ricard Font: Sí, algo fundamental. Es importante, claro que sí, que una y otra ciudad o pueblo estén conectados entre ellos; pero también es básico, y mucho, que el territorio esté conectado al mundo.



Su escala va más allá porque su mirada va más allá.



Es importante, claro que sí, que dos ciudades o pueblos estén bien comunicados; pero el cambio de escala al que me refiero va más allá, busca otro valor que el que muchas veces se da a la movilidad. Es necesaria una nueva mirada. La forma de solucionar de necesidades tiene que ser otra. Cobran un gran valor aquellos puntos de conectividad que nos conectan con el mundo, como la Sagrera que nos trae gente del sur de Francia, y el aeropuerto del Prat, que nos trae gente de todo el mundo. Gente que viene a nuestro país, a la que, si le das facilidades de movilidad, dará vida al territorio porque moverá su economía. Por eso, uno de nuestros objetivos es tener el territorio bien conectado con estos dos conectores globales.



Aeropuerto Josep Tarradellas. El Prat de Llobregat





FGC también es tractor y posicionador de la calidad inherente al territorio, algo para lo que pone el precio que considera que merece.



Ricard Font: Tenemos que dar valor a lo que hacemos. No podemos bonificar, rebajar precios, hacer gratuidades… No tendría sentido.



Fotografía: Iván Sanz





Lugares: El Presidente de FGC relata todo aquello de lo que FGC se enorgullece:

Ricard Font: En materia de fiabilidad, somos de las estaciones más fiables del Pirineo (y yo creo que de Europa…); somos estaciones que intentamos dar una buena accesibilidad; que vamos hacia el cambio digital; que nos preocupamos por dar un buen servicio al cliente…; nos cuesta mucho innivar porque estamos en un ámbito mediterráneo, pero aseguramos nieve; ofrecemos buenas experiencias, buena acogida, buena gastronomía… Todo esto hay que ponerlo en valor.

Queremos que la gente venga por calidad, no por precio. No tenemos que ir hacia un turismo masivo y de bajo coste, sino que tenemos que ir hacia un turismo que aprecie.



Archivo Parc Nacional d'Aigüestortes





Los parques naturales, por ejemplo, son ámbitos para apreciar. Son joyas del territorio. Por tanto, precios moderados, pero precios, valorización. Y otro ejemplo: nuestra plantilla. Es de excelencia. Cuando en Vancouver tienen un problema de nieve, llaman a nuestros técnicos. Nos llaman de los Alpes… Tenemos buena gente, tenemos un buen producto.

Lugares: Y sois un modelo de compañía único y peculiar, ¿no? Porque ¿algún referente de este tipo de compañía en Europa, en el mundo? ¿Una entidad que no solo facilite servicios de movilidad sino también de compromiso con este grado de implicación?

Ricard Font: Sí, somos únicos y peculiares.

Este verano (2020)



Imagen de la campaña de verano 2020 en que participa FGC





Lugares: A Ricard Font, le hemos oído invitaciones a que este verano vivamos la experiencia de descubrir el nacimiento del río Ter, el Centro de Observación del Universo en Àger, la Molina, la Vall de Núria. ¿Qué más nos invitas a conocer este verano? - aunque sabemos que la respuesta será: “todo”-.

Ricard Font: Sí, claro, todo. Pero destaca: tanto en la Molina, como en los cremalleras de Núria y de Montserrat, hemos puesto en marcha la compra online del billete. Esto forma parte de la estrategia de digitalización, pero este año nos interesaba ponerlo en marcha y ahí está. Es una experiencia chula visitar el cremallera restaurado de Zermatt que ponemos en Núria. Es un cremallera “vintage”.



Vall de Núria en verano





En Núria, también tenemos el nuevo teleférico y, además, los visitantes contarán también con las audio guías que estrenamos. Se activan vía móvil y permiten reconocer el paisaje ya mientras vas subiendo a Núria con el cremallera.



E incluso hay audio guía para senderismo…



Ricard Font (sigue): Este verano es básico recuperar la subida al Mirador de la Costa Brava y, por supuesto, los clásicos: el Tren del Ciment y el Tren dels Llacs.



Tren del Ciment



Tren dels Llacs





Lugares: Este verano, todo parece indicar vacaciones de proximidad. ¿Prevés un récord?

Ricard Font: Es cierto. Este año tenemos una ventaja competitiva. La gente no tiene ganas de ir a ciudades. La gente tiene ganas de estar al aire libre. Esperemos que el año que viene tenga ganas de ir a la ciudad y al campo. Pero este año es como es. Las sensaciones son muy buenas porque el territorio está “sanitariamente” preparado y, en cuanto a oferta, muy agradecido porque pongamos en marcha todos nuestros activos.



Imagen campaña FGC





Lugares: ¿Qué modelos habéis utilizado para dar voz a los agentes del territorio en el proceso de toma de decisiones ante la propuesta post-Covid?

Ricard Font: Nosotros tenemos unas comisiones asesoras de las estaciones de montaña con las que nos reunimos y a las que les contamos qué hacemos y, claro está, les pedimos sugerencias. En estos momentos, quiénes tienen una responsabilidad añadida son todos los directores de estación, pero a mi ya me gusta que manden -y mucho…-, con valentía. Además, para afrontar esta situación post pandemia, hemos establecido una relación muy estrecha con todas las organizaciones empresariales para que FGC sea un miembro más, que pueda recoger inquietudes, y para escuchar, escuchar mucho.



Ricard Font, presidente FGC





Lugares: Te oímos hablar a menudo de Big Data, ¿qué conceptos os interesan del bloque de Base de Datos? ¿Cuáles son vuestros primeros filtros para tener en cuenta para decidir políticas y estrategias?

Ricard Font: Nos interesa tener toda la información posible sobre las intenciones de los públicos para poder analizar sus preferencias en todo momento. Y, ahora, nos interesa de forma especial tener toda la información posible para abordar el tema de control de aforo al que nos ha conducido la Covid.

Nosotros queremos aproximarnos mucho más al cliente de forma cada vez más individualizada. Queremos poder informarlo y lo haremos a través de criterios en que interviene la Inteligencia Artificial. Queremos superar la etapa del mensaje para todos. No es lo mismo dirigirse a una familia de 5 miembros en que solo esquía uno, que a una de 5 miembros en la que esquían todos. En el primer caso, hay que ofrecer mucha nieve. En el segundo, más servicios complementarios.

Lugares: ¿Universo al que dirigís los mensajes?

Ricard Font: A todo aquel que se interesa por nosotros. Nos interesan los mercados emergentes. Muchos chinos e indios consultan nuestra página web. Esos mercados en que hay una clase media emergente con ganas de viajar nos interesan. Estos dos son solo ejemplos. Somos globales y eso es algo que hay que tener presente a la hora de planificar nuestro trabajo comercial.

Lugares: Vamos a economía y, en concreto, a un clásico: aquella pregunta que siempre os hace el periodista de nieve: 1€ de gasto en una estación de esquí ¿a cuánto equivale de gasto en el territorio?, ¿por cuánto se multiplica ese euro si hablamos de gasto en territorio? Si en invierno, la respuesta se mueve en torno a los 6-7€… ¿Podemos hablar de algún ratio en verano?

Ricard Font: A inicios de temporada de invierno presentaremos un estudio que está en curso donde daremos a conocer este tipo de datos relativos a invierno. En cuanto a verano, no tenemos esta aproximación. El verano es muy distinto. Pero más allá de ratios, nos interesan cifras absolutas. Si abrimos, incluyendo Boí Taüll, generamos unos 2.700 puestos de trabajo y si no estamos ahí, esos puestos no existen.





Lugares: JJOO Pirineus-Barcelona 2030. ¿En qué punto está? ¿qué decir?

Ricard Font (sonríe): Pues esperando la carta en que se nos conceda oficialmente la candidatura. El resto está todo a punto.

Lugares: Si llega la carta. Disparo de salida y ¿qué más?, ¿dispuestos?

Ricard Font (contundente): Es irrefutable que podemos hacerlo, como también lo es que los JJOO Pirineus-Barcelona 2030 suponen una gran oportunidad.

El encargo que se hizo a FGC fue el de garantizar, a nivel técnico, el equilibrio entre gasto e ingreso. Buscar el equilibrio. Eso es lo que FGC hizo y pudo declararse su viabilidad. Todos sabemos que estamos hablando de unos Juegos sostenibles. No hablamos de unos Juegos en que se prevean inversiones en instalaciones nuevas creadas exprofeso para ello. No hablamos de gastos extraordinarios. Estamos hablando de integrar la celebración en un marco que, desde hoy hasta 2030, evolucionará en coherencia con la línea de desarrollo adecuada del territorio.

Lugares: ¿Un ejemplo?

Ricard Font: No hay que crear nuevos alojamientos. Ya tenemos suficientes y esos son los que hay que usar. En 2030 habrá lo que habrá y eso será suficiente y de calidad para hacer frente a unos Juegos.

Lugares: ¿Qué constituye la oportunidad?, ¿cuál es?, o ¿cuáles son?

Ricard Font: La celebración de unos JJOO comprende Pre-juegos, Juegos y Post-Juegos, un marco de actividad inmenso. Unos Juegos comportan también, entre muchos otros, una Olimpiada Cultural. Es un evento que “mueve” muchos ámbitos del territorio. Puede ser una oportunidad para aquellas comarcas que saben que necesitan reinventarse, pero no saben cómo.

Unos Juegos, con un valor social añadido, como los que proponemos son una oportunidad única para dar una visibilidad extraordinaria al territorio; para proponerse como destino; para dar a conocer producto local, sea el que sea, desde un queso hasta una ruta. Y mostrándolo a todo el mundo. Permitiendo que se vea. Unos Juegos Olímpicos son una herramienta de comunicación muy potente para poner marcas propias en el escaparate del mundo.

Además, esa mirada de hoy a 2030, por todas estas razones, es también un motivo de ilusión que buena falta nos hace después de los meses que hemos pasado.