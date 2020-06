¿Cómo descubrir los secretos mejor guardados y auténticos de Menorca?

Calas del norte desde Binimel·là. Fotografía: Júlia Miralles

Menorca cautiva los cinco sentidos solo con el primer impacto. Pero la isla esconde mucho más que bellísimas calas o pueblos cautivadores por su sencillez. Las fincas privadas esconden escenarios secretos, insólitos y dignos de ser descubiertos.

Esta isla acoge diferentes tipos de turismo. El enamorado del mar, que sigue siendo el predominante y es el que disfruta de los 216 km de costa que perimetran Menorca, con caprichosas formas que provocan bellísimas calas.

Pero, cada vez más, el visitante deja de quedarse solo con el mar y se interesa por descubrir tradición, fauna terrestre y subacuática, flora, geología, gastronomía… En definitiva, por aproximarse a la autenticidad.

Campo en finca de Cavalleria. Fotografía: Júlia Miralles



Es un turismo que combina el ineludible mar con los 702 km2 de territorio que conforma la isla y todo lo que esta tierra contiene y puede contar. La distancia más larga de la isla son 47km, los que hay entre Ciutadella, en la punta oeste, y Maó, al este. A ambos lados de la carretera que une estos dos puntos, hay caminos que conducen a nuevos horizontes.

Sa Mesquida: Fotografía Júlia Miralles



Campo silvestre. Fotografía: Júlia Miralles



Más de lo sospechado

Y es que Menorca -aunque no es poco…- no es solo de color azul indómito y azul turquesa. También es de color verde, paja, rojo, blanca y marés. Menorca también tiene vacas, ovejas y cabras que dan color a sus paisajes y su entorno da recetas de vida. Esta isla no solo sabe a sal.

Ovejas. Fotografía: Júlia Miralles



Hay muchas formas de “sentir” Menorca

Menorca vivía primordialmente de la ganadería y la agricultura hasta la llegada del turismo, un turismo que llegó más tarde que a Mallorca o a Ibiza y cuyo “retraso” ha resultado ser motivo de una mejor conservación de lo autóctono.

Si Ibiza y Formentera son las pitiusas porque los griegos consideraron que había muchos pinos y ese era el nombre que les encajaba; Menorca es la Melousa, porque era tierra de muchos melones y así la percibieron los griegos. La etimología nos transfiere a su pasado agrícola, un pasado aún presente en enclaves puramente campesinos porque, aunque la actividad turística cambió el rumbo de la explotación de la isla, la agricultura aún persiste, tozuda pero fuerte y, quizás sí, medio escondida.

Campo de paja. Fotografía: Júlia Miralles



Una reserva de la biosfera donde el equilibrio se basa en la suma de excepcionalidades

En todo caso, partimos de que estar en Menorca es estar en una plena Reserva de la Biosfera. Hemos empezado por sus aguas porque son las primeras que reciben al visitante y le cautivan, pero seguimos con sus paisajes, sus sonidos, sus luces, su color y su olor.

Binimel·là y calas del norte desde una finca privada. Fotografía: Júlia Miralles



Es una isla, pero no toda sabe a mar. La singular combinación de sus paisajes que, a menudo, impactan por contraste; el cómo conserva el patrimonio y el modelo de desarrollo de sus actividades económicas han hecho que, desde 1993, la isla esté declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Lo ha conseguido por esa mezcla de ambientes cuyo resultado sigue catalogado como de calidad excepcional.

Y eso, hablando solo de superficie. Si habláramos de su fondo marino los adjetivos superlativos también serían abundantes. Pero hoy vamos a hacer un safari por la isla, por el campo y lo haremos en 4x4. Eso sí, no podremos evitar “sentir” que estamos rodeados por el Mediterráneo. Es parte esencial de la magia.

“Tanca” o puerta menorquina al fondo. Limita la entrada en un camino de la finca Santa Teresa. Fotografía: Júlia Miralles



Menorca pone puertas al campo

Lo hace, a veces con sencillez, otras con abolengo. Puede que sean esas puertas austeras, preciosas, que unifican paisaje, bien pensadas, de una arquitectura sencilla, pero de diseño extraordinario. Unos simples troncos entramados de forma única. Son esas puertas que solo ves en Menorca y a través de las cuales se dibuja un camino en perspectiva que muchas veces no sabemos a dónde va a parar. Ese camino que se pierde en el horizonte.

Otras veces, el paso a ese camino, lo da una puerta más opulenta. Pero en ningún caso sabemos hacia dónde se dirige o qué esconde.

Abramos puertas. La isla finca a finca, o lo que es lo mismo: predio a predio

Mucha parte de esta Reserva de la Biosfera es privada. Las puertas nos lo indican, pero son signo de preservación no de codicia. Muchas familias menorquinas han cedido terreno para carreteras con el fin de que el visitante pueda llegar, por ejemplo, al famoso Faro de Cavallería. Incluso el propio faro -altamente visitado- pertenece al predio de Cavallería, que encontramos en el camino que nos conduce hasta él.

También se han habilitado muchos senderos en fincas privadas para el Camí de Cavalls, una ruta que rodea toda la isla y permite al caminante no perderse ningún detalle de la costa.

​​​​​Faro de Cavalleria desde el camino privado de finca de Cavalleria. Fotografía: Júlia Miralles



Empieza la aventura hacia la Menorca Inédita. Los caminos secretos de las fincas privadas

Para que el visitante pueda ir “más allá” existe un trabajo previo. Nos dejamos guiar por Gonzalo López, un enamorado de la isla. Lo que ha conseguido, con su flota de Defenders, es hacer vivir una experiencia turística tan espectacular como la que él ha vivido al conocer estos lugares. Conseguir acceder a caminos no abiertos al público para que lo que hay al final del sendero fascine al visitante, tanto como le fascina a él. Con la propuesta, apreciamos un giro en la actividad turística menorquina.

Finca Cavalleria. Fotografía: Júlia Miralles



Lección previa

En las fincas que visitaremos, se trabaja. La que se propone no es una actividad invasiva, ni tampoco masificada. Este es el acuerdo con los payeses y propietarios. Esta es la premisa previa el turista. Quien quiera acceder a nuevos oasis menorquines, debe entenderlo.

Quesería Masía Cavalleria. Fotografía: Júlia Miralles



Subimos al jeep. Empieza el safari

Montarse en un “Jeep Safari Menorca” con Gonzalo es inédito. Acceder a caminos privados, no abiertos al público, no ha sido una tarea fácil. Son fincas donde se trabaja y la explotación turística pública terminaría con la preservación de esta cultura del campo.

Gonzalo López. Propietario de la empresa y guía oficial de Jeep Safari Menorca. Fotografía: Júlia Miralles



Por lo que ha costado tiempo convencer a los payeses y propietarios de las fincas, de que esta actividad, no sería una actividad invasiva y que ayudaría a poder mantener los espacios, educando al turista a visitar nuevos parajes menorquines.

Vehículo de la flota de Jeep Safari Menorca en camino privado en Sa Roca. Fotografía: Júlia Miralles



Una fórmula turística ecológica y de preservación

La importancia de mantener y proteger Menorca es imperativa. Por eso esta actividad es tan interesante. Poder acceder a zonas secretas y espectaculares de Menorca con un vehículo, que nos permite sentir la naturaleza a flor de piel y que, al mismo tiempo, tiene cura del paisaje y los caminos, es una fantástica manera de conocer lo más recóndito. Solo circula un vehículo, no va cada uno con su coche particular y no conduce a una experiencia masificada. Además, tanto si llueve como si hace sol.

Conocemos a la “madonna” y al “payés”

Son Mercer de baix. Fotografía: Júlia Miralles



Llegamos hasta el corazón de estos predios. En algunas de estas fincas, podemos incluso conocer a la “madonna” y al “payés”, que son quienes cuidan las tierras y el ganado. Son extensiones quilométricas y nos descubren paisajes espectaculares.

Son Mercer de baix y pared de pierda seca. Fotografía: Júlia Miralles



En algunas de ellas podemos degustar los productos que producen como embutidos y sobre todo queso. La actividad de la mayoría de estas fincas gira en torno al queso. Huelen a queso, saben a queso y sus almacenes tienen el color del queso. Viven para y por el queso.

Cámara conservación de quesos de Son Mercer de Baix. Fotografía: Júlia Miralles



Son Mercer de baix

Es difícil elegir un lugar preferido entre los visitados cuando ya llevas hechas varias rutas y has visto mil parajes que son “nuevos” y que, por mucho que creyeras conocer Menorca, te sorprenden.

Barranco de Son Fideu. Fotografía: Júlia Miralles



Pero hay uno que impresiona especialmente. Es una zona desconocida e imposible de llegar a su corazón, si no es con “Jeep Safari Menorca”. Y ahí, tres puntos de alto interés. Uno de fauna: los alimoches (en Menorca lo llaman Miloca), unas aves invernantes en peligro de extinción, cuya única población sedentaria reside en Menorca. Aquí han encontrado el ecosistema perfecto para su nidificación ¡Qué vuelo mas bonito! Para admirar.

Miloca o Alimoche. Fotografía: Júlia Miralles



Para impresionar a cualquiera, un escenario: Es Barranc de Son Fideu. Es un barranco ancho, lleno de verdes, blancos y marés. Para dejarse invadir por su belleza y majestuosidad. Nos enseña otra Menorca, la más viva, la más autentica.

Puerta menorquina en el Barranco de Son Fideu. Fotografía: Júlia Miralles



La magia y espontaneidad de una Menorca desconocida

Paramos el coche y bajamos para descubrir una construcción que quizás, si no sabes que está allí, ni la verías, escondida entre árboles y arbustos.

Barraca. Fotografía: Júlia Miralles



O, de repente, reducir marcha, cambiar de rumbo y, después de cruzar una puerta menorquina, adentrarse en pinares, encinares o olivos silvestres o acebuches, a los que en la isla llaman “ullastrars”. Poder visitar la isla utilizando el mínimo de tiempo posible por las carreteras principales y con un Guía Oficial es un verdadero placer.

Interior de la Barraca. Con Gonzalo López y Valentino Valenti de Menorca Experience. Fotografía: Júlia Miralles



Atravesar caminos rojos de arcilla al lado de rocas grisáceas y blancas contrastando con la tierra arcillosa y el azul en el horizonte. Este año, además, la isla esta especialmente salvaje y verde.

Mar y tierra arcillosa desde Finca de Santa Teresa. Fotografía: Júlia Miralles



Olor a Paz

Todos estos paisajes que vamos atravesando solo llenan nuestros sentidos de nuevas experiencias. Nos encanta, además, el Defender va sin techo, el olor de los bosques, de los campos y del mar entra por los ojos como si de seda se tratara.

Campo de paja. Fotografía: Júlia Miralles



Todo esto hace que te sientas en una nube de algodón que te desorienta. En muchas ocasiones, tienen que recordarnos que estamos en Menorca, de lo contrario nos perderíamos en nuestro imaginario.

La guinda del pastel está en el cielo

Tras atravesar “tanques”, caminos, prados, espectáculo tras espectáculo, parece que nada puede superar lo disfrutado.

Puesta de sol desde camino privado en Santa Teresa. Fotografía: Júlia Miralles



Eres consciente de que ha sido una experiencia única y muy extraordinaria. Y, cuando pensabas que ya nada te podría sorprender más, de repente, en medio de una pared seca, se abre otra puerta menorquina, otro camino privado; entre rocas y malas hierbas acaba quedando al descubierto el Faro de Cavalleria y te dicen: “tomen asiento que esto va a ser precioso…” Y, evidentemente, ¡qué contar! Las puestas de sol menorquinas son de las que roban el corazón.

La guinda del pastel desde la finca de Santa Teresa. Fotografía: Júlia Miralles