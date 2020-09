¿Aún no conoces el increíble Estanque de Ivars y Vila-sana en Terres de Lleida?

Estanque de Ivars y Vila-sana. Comarca del Pla d'Urgell. Terres de Lleida. Fotografía: Jordi Clariana

¿Sabías que, en medio del Pla d’Urgell, Terres de Lleida, se encuentra un verdadero tesoro de biodiversidad? La primera vez en el Estanque de Ivars y Vila-sana es de ¡Uaaaau! Y las siguientes, también.

Si lo conoces, seguro que coincides en que es fantásticamente sorprendente. Si no, no deberías perdértelo. Agua, flora, fauna y con ellas el paisaje, crean una propuesta de ocio y turismo de calidad en un sorprendente estanque en medio del Pla d'Urgell, comarca de Lleida.

La vegetación del pantano, de la ribera, de secano y de los cultivos del entorno han facilitado la colonización natural de la fauna, con especies como la nutria, el aguilucho de laguna, el bigotudo o el galápago europeo, entre muchos otros. Se ha constituido como un lugar espléndido para las aves y, por tanto, un punto de turismo ornitológico o birding de primer orden.

Empezamos con una extraordinaria una visita virtual

Visita virtual: 360lab.com. Fotografía: Jordi Clariana. Disseny web: dseny.com

Bandada de gaviotas. Fotografía: Jordi Bas.



El valor ornitológico de la zona de Ivars y Vila-sana no se percibe solo en el Estanque. Las aves pintadas en las fachadas de los municipios de Ivars y Vallverd son una muestra artística también sorprendente de la importancia de los pájaros en el lugar. Mucho que ver, mucho que descubrir, mucho que aprender. Y, sobre todo, mucho que disfrutar.





Cuando llegamos al Estanque de Ivars y Vila-sana

Contrastado: Con la primera mirada, sorpresa. Inimaginable. In-sos-pe-cha-dí-si-mo. En medio de campos de cultivo, un entorno básicamente agrícola y ganadero, que en verano huele a melocotón -una de las frutas más apreciadas de la zona-, aparece una masa de agua tan grande y con un hábitat tan diverso que no nos la esperábamos.

Cuando nos vamos

Tenemos la sensación de haber conocido un espacio que no escatima en riqueza natural y que nos ha enriquecido. Un lugar que no ahorra en esfuerzo de preservación. Por dondequiera que mires y admires, el paisaje es fabuloso. La naturaleza penetrante. Olor, color, movimiento… Vida. Pura sensación constante. Auténtico aprendizaje a partir de una aventura. A cada paso del paseo, a cada pedaleo de bici, a cada palabra del guía, a cada observación: el “mira-mira…”, el “caramba, no tenía ni idea…” y el “¡Qué interesante!” van en aumento.

Fotografía: Ara Lleida. Autor: Oriol Clavera



“Cuando a los visitantes les abro la contraventana del punto de observación y ven, por ejemplo, un árbol repleto de pájaros, se quedan muy, muy sorprendidos”, nos cuenta Eduard Ribes Sàlvia, guía en este ecosistema. “Yo”, sigue Eduard, el guía, “Llevo trabajando aquí más de 14 años y cada día hay algo que me sorprende”.

Cornejas. Fotografía: Édgar Aldana.



Macrocifras de un paisaje que asegura aventura

La afirmación de que el Estanque de Ivars y Vila-sana es, en cuanto a dimensiones, el lago interior de agua dulce más grande de Cataluña se debe a sus 2,3 hectómetros cúbicos de agua repartidos en 126 hectáreas de superficie inundada, una longitud de lago 2.150m y una anchura máxima de 730m.

Cal Sinén. Punto de información. Fotografía: Jordi Clariana.



Plano Estanque de Ivars y Vila-sana. (c) dseny.



A partir de ahí:

Pásalo bien: observa, pasea, pedalea, fotografía, aprende y comparte

El estanque de Ivars y Vila-sana se puede visitar por libre o en visitas guiadas. Hay 2 zonas de llegada, una en cada extremo, con aparcamiento, caseta de información y paneles de interpretación de donde parte un itinerario naturalístico principal que las enlaza.

En bicicleta por el Estanque de Ivars y Vila-sana. Fotografía: Jordi Clariana.

Recorriendo el Estanque de Ivars y Vila-sana a pie. Imagen Vuelta Solidaria Consorci Ivars y Vila-sana.



A lo largo de este itinerario, de unos 2,6 km, ideal para hacer a pie o en bicicleta, se encuentran varios observatorios, miradores, áreas de descanso con mesas y bancos, paneles informativos, pasarelas y otros itinerarios secundarios que facilitan el descubrimiento del espacio.

Además de que no hayamos podido evitar la sorpresa porque, a pesar de que nos habíamos informado, el verlo nos ha impactado, empezamos a notar, a sentir. Nos dejamos llevar por ”lo más natural”

Cal Sinén. Centro de Información del Estanque de Ivars y Vila-sana. Montsec al fondo. Fotografía: Josep M. Torras Payerol.



De hecho, si el ocio, en gran parte, es desconexión de lo cotidiano y adentrarse en “otros mundos”, estamos en un lugar más que idóneo. Estamos en un ecosistema completo del que, cuando estamos ahí, formamos parte y nos hace “un poco más sabios”. Y, como estamos hablando de ocio, la fórmula para avanzar en ese conocimiento será pasándolo bien.

Se puede optar por hacer una visita de descubrimiento general del espacio o centrada en algún aspecto concreto, como el agua, el paisaje, la historia, los pájaros… Miradas atentas y prismáticos en mano. Empezamos a explorar.

Cigüeñas que han nidificado en el Estanque de Ivars-Vilasana.



Turismo ornitológico o birding, un “top de alta calidad” en Ivars y Vila-sana

Con unos prismáticos, tranquilidad y una guía de aves, se puede pasar un buen rato disfrutando del que es uno de los principales atractivos del estanque: la observación de aves.

El Estany Ivars i Vila-sana cuenta con más de 212 especies de aves registradas, entre sedentarias, estivales, invernantes y de paso. Es un punto estratégico de paso de aves migratorias. Eduard Ribes, guía: “Es interesanteobservar cómo muchas aves “de paso” acaban quedándose porque aquí encuentran su hábitat ideal”. Otra de las curiosidades que nos apunta Eduard Ribes es que “muchos de los turistas que vienen a disfrutar del Pirineo han convertido el Estany en lugar de parada. Suelen tener prevista visita de un solo día y muchos acaban quedándose para volver al día siguiente. Contamos con muchos visitantes repetidores”.

El Pla d'Urgell dispone de una docena de establecimientos de Turismo Rural con unas 115 plazas que facilitan una agradable estancia cercana a este punto de interés.

Rampa de fauna. Cal Sinén. Centro de Información Estanque Ivars y Vila-sana. Fotografía: Jordi Clariana.



En la laguna abundan las aves acuáticas, porque dependen de ella para vivir: alimentarse, refugiarse y nidificar. Las vemos nadar, zambullirse o caminar por los lugares inundados. Momentos “mira-mira” divertidos e interesantes.

Nos llama la atención pájaros pícaros como el martín pescador (Alcedo atthis), una de las aves acuáticas más coloridas, que después de haber estado esperando, alerta y pacientemente, en la rama de un árbol cercano al agua a que pase un pez, cuando llega el momento, se lanza sobre él sin dilación. Será por eso, que, en las fotografías, este precioso pajarito suele aparecer con un pescado en la boca.

El martín pescador tiene un pico puntiagudo, robusto y poderoso, clave para entrar en el agua y atravesar e inmovilizar a sus escurridizas presas.



Calamón. Fotografía: Enric Morera Font.

Bigotudo. Esta especie habita las zonas de cañizal. Es una especie en regresión y, actualmente, se encuentra en el Estanque de Ivars y Vila-sana.



Garza, pato y cormorán.



Hay que tener en cuenta que, durante el año, las poblaciones que se pueden observar cambian en función de si son especies invernantes, estivales o reproductoras, de paso o sedentarias. En invierno se dan concentraciones de cientos de fochas, patos, gaviotas y avefrías.

Fachadas del Proyecto Enciclopedia Mural de Swen Schmitz. @enciclopedia_mural.



El excepcional proyecto Enciclopèdia Mural en que las aves del Estanque se convierten en arte urbano

En los municipios de Ivars y Vallverd, próximos al Estanque de Ivars y Vila-sana, las aves que se pueden observar en el Estanque son también grandes protagonistas, pero esta vez en forma de arte urbano, formando parte del interesantísimo proyecto Enciclopedia Mural. Admirable, de gran belleza. Se trata de un proyecto que ha llevado a cabo el artista alemán Swen Schmitz pintando las aves autóctonas de la comarca en las fachadas. Las dimensiones de estas extraordinarias pinturas, que fluyen en la estructura urbanística de forma humilde y majestuosa al mismo tiempo, integran en el paisaje urbano el alto valor ornitológico del espacio natural y embellecen extraordinariamente calles, rincones y paisaje en general.

Fachadas del Proyecto Enciclopedia Mural de Swen Schmitz. @enciclopedia_mural.



La ruta -guiada o por libre- por esta "exposición street art" se ha convertido en una de las actividades de alto interés de la comarca, visitando esta bellísima excepcionalidad en Ivars y Vallverd.

La interesante historia del Estanque de Ivars y Vila-sana

El Estanque de Ivars y Vila-sana del Pla d’Urgell – Tierras de Lleida ya había sido una de las zonas húmedas más importantes de la Catalunya interior. Originariamente, era un estanque endorreico, lo que significa: cuenca en que acumulan las aguas porque no tienen salida. Entre 1948 y 1951, se desecó con la intención de convertirlo en terreno agrícola.

Recuerdos de otro esplendor Cuenta la memoria popular que la desecación se llevó a cabo por iniciativa franquista y muy a pesar de los vecinos de Ivars i Vila-sana y de la Junta Central de Regantes del Canal d’Urgell. Su origen era milenario. Era un espacio natural que acogía mucha actividad social del Pla d’Urgell, pero también de comarcas vecinas. Sobre todo, en el siglo XIX y la primera mitad del XX, cazadores, aristócratas y políticos llegaban en tren a Bellpuig o Mollerussa. Desde ahí, iban hasta el Estany en carro y los barqueros los llevaban al interior del lago para cazar patos y fochas. Izquierda. 1935. Pasando el día en el Estanque de Ivars y Vila-sana. Derecha. 1950. Poco antes de la desecación del estanque.

Cuentan también que era un lugar ideal no solo para la caza, sino también para bodas, citas románticas, remo y auténticos picnics en que el arroz de anguilas pescadas en el Estany era el protagonista. Fuente: H. Culleré. “Memòria viva de l’Estany”. Segre.com. Artículo basado en el documental del periodista Carles Farré (Catarsi Produccions).

En 2005 se inició su inundación con agua del Canal de Urgell y la diversidad biológica volvió a eclosionar. El paisaje pasó a ser el de hoy, una maravilla en un terreno sobre todo llano, pero en el que también se alzan pequeñas colinas.

Flora y vegetación también inundan el espacio

Dentro de la zona protegida del Estanque de Ivars y Vila-sana se han identificado más de 400 especies de plantas. Por todo el perímetro, encontramos carrizo, una planta acuática que vive en suelos inundados o los bordes de ríos y estanques y que vemos ondear al viento.

Carrizo



También encontramos el bosque de ribera, álamos, fresnos, chopos, alisos, olmos, sauces y tamarindos. Este tipo de bosque tiene mucha diversidad de flora y es clave como refugio, cría y alimentación de mucha fauna que busca pasar desapercibida.

Árbol de tamarindo



Caballos semisalvajes que pastando tranquilos también contribuyen a aumentar la biodiversidad de este ambiente. Fotografía: Jordi Clariana.

Zorro en Estanque de Ivars y Vila-sana. Fotografía: Enric Morera Font.



Fauna. Una de las máximas de Estanque de Ivars y Vila-sana: conservación de especies

La naturaleza en cifras del Estanque de Ivars y Vila-sana comprende más de 250 especies de aves, 31 de mamíferos, 6 de reptiles, 5 de anfibios, 7 de peces y 21 de libélulas.

Libélula



La nutria ha colonizado la laguna probablemente, remontando el río Corb desde el río Segre. Hoy es el mamífero más destacado.

También son importantes los quirópteros, como el murciélago, con un mínimo de 10 especies diferentes destacadas. En márgenes y cultivos, encontramos pequeños mamíferos, como ratones y musarañas; el zorro común (Vulpes vulpes), el jabalí (Sus scrofa), el tejón (Meles meles), el conejo (Oryctolagus cuniculus) y la gineta.

Los reptiles. Entre tortugas y serpientes

Cuando nos disponemos a “descubrir” reptiles, podemos encontrar las dos tortugas acuáticas autóctonas: la galápago leproso (Mauremys leprosa) y la galápago europeo. Pero, desgraciadamente, acompañadas de alguna que otra tortuga americana, invasora, cuya proliferación se intenta controlar.

Tortuga de estanque. Fuente: tortugadestany.org



En sus aguas también vive la serpiente de agua. Camuflada y mimética, intentando esconderse de las garzas hambrientas.

Los anfibios. Entre ranas y sapos

El croar de ranas y sapos es una de las agradables músicas de fondo que acompañan al visitante, sobre todo en las balsas o puntos de agua cercanos a la laguna. También buscan ahí su escondite para evitar a sus depredadores, principalmente peces y aves.

Rana verde.



Los peces. Entre propios e invasores

Hablar de especies propias es referirnos básicamente al barbo común (Barbus barbus) y el rutilo (Rutilus rutilus), pero estos tienen que convivir con las poblaciones alóctonas, esas que son originarias de otros lugares. Entre esas invasoras encontramos la carpa (Cyprinus carpio) y la lucioperca (Sander lucioperca). En el antiguo estanque era muy abundante la anguila, pero ahora hay pocas porque las represas de los embalses del Ebro son una barrera y requerirían de pasos adecuados para propiciar la llegada de las anguilas y su instalación en el estanque.

Cuco cantando.



Y lo que aún queda por descubrir…

“Sí, seguro que queda mucho por descubrir” nos cuenta Eduard Ribes, el guía que nos ha acompañado. “Hacemos seguimiento con cámaras, rastreo de huellas…, y siempre nos sorprende algo nuevo”.

