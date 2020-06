3 rutas impresionantes en bici de montaña por la Val d’Aran  

David López y Marc Gómez en la bajada de “Eth sanglier” de “Enduromies”. Fotografía: Júlia Miralles

Andar en bicicleta de montaña por la Val d’Aran es una experiencia deportiva y altamente sensorial para descubrir este fabuloso valle desde otra perspectiva y a otra velocidad.

Bikers con estación Baqueira-Beret al fondo. Fotografía: Júlia Miralles



En los bosques de la Val d’Aran podemos encontrar señalizaciones de colores. No nos referimos a las “GR” de senderismo, sino a las que señalizan rutas para bicicleta. En la Val d'Aran es fácil ver a muchos ciclistas con bicicletas eléctricas, bicicletas de montaña y bicicletas de enduro (doble suspensión) e incluso eléctricas de enduro. Las propuestas son muy atractivas.

Señalización en “Enduromies”. Val d'Aran. Fotografía: Júlia Miralles



Montañas con rasgos alpinos

Parc Nacional d'Aigüestortes. Desde Lac Long. De derecha a izquierda: crestas del Sendrosa, en medio de la fotografía el Tuc de Ratera. Fotografía: Júlia Miralles



Una de las características de este valle es su desnivel, marcado por sus montañas escarpadas. Un desnivel que hará que las subidas sean constantes y podríamos decir que "duras" para los debutantes. Es por eso que mucha gente local opta por comprar bicis eléctricas para poder llegar más lejos y poder abrir horizontes. También existe la opción de alquilarlas, y la oferta no es poca. En Vielha, podemos encontrar una gran variedad de tiendas con alquiler y taller de bicicletas. Cuando el sol de la Val de Aran empieza a derretir la nieve, el material de esquí se sustituye por el metal de las bicicletas.

David López, co-Fundador de AranBikeParks; ex-corredor de diferentes disciplinas de bici. Ahora, instructor y guía de ciclismo (MTB o Enduro en Val d’Aran. Fotografía: Júlia Miralles



Olor a deporte y a musgo

El ambiente que se respira es muy deportivo y de mucho compañerismo. La temporada de bicicleta se alarga más que la temporada de esquí, ya que comprende desde el deshielo hasta la primera nevada e incluso, si la nieve es poca y lo permite, podemos hacer rutas en invierno.

En primavera, en los frondosos bosques de la Val d'Aran, se respira el olor a verde de los abetos, de las hayas y los carvallos. El musgo es uno de los protagonistas. Abunda, ya que los niveles de oxígeno y la calidad ambiental revelan el valor ecológico de los bosques araneses. Todo ello favorece una fauna rica. Si eres previsor y sales temprano de casa, tendrás más probabilidad de ver corzos, ciervos o, en el mejor de los casos, encontrarte con el magnífico urogallo. El anochecer también es precioso. Se trata solo de parar y observar.

Marc Gómez - Co-Fundador de AranBikeParks. Entrenador de FreeSki del Centro de Tecnificación del Val d’Aran. Fotografía: Júlia Miralles



La elección de la ruta

La Val d'Aran está plagado de rutas para bikers. Lo imprescindible es conocer el nivel que tiene cada uno y elegir la opción más adecuada. Hay mil.

Otra fórmula es contratar un “remonte” o “transfer” para ahorrarse la subida y, así, poder disfrutar de la bajada. Es el modo de poder practicar más descensos en un solo día, evitando el cansancio de las subidas.

Haciendo un transfer. Albert Ros (Glory Days Media), Marc Gómez. Fotografía: Júlia Miralles





1.- La ruta de Pruedo. Espectacular

Trail y perfil de desnivel Pruedo



Muchos de los que dan prioridad al paisaje coinciden en que esta es “la ruta”. Permite disfrutar algunas de las espectaculares vistas del Parc Nacional d’Aigüestortes. Esta ruta se inicia en Salardú, Naut Aran y discurre dentro de la zona enduro de Enduromies. La distancia total del recorrido es de unos 20 km. Son 14km, la mitad de los cuales son por asfalto hasta llegar a Banhs de Tredós, un espectacular balneario, situado a 1.750 msnm, rodeado de un paisaje sobrecogedor.

Cartel informativo Endurodomies. Fotografía cedida por AranBikeParks



Marc y David en Banhs de Tredós. Parc Nacional d'Aigüestortes al fondo. Fotografía: Júlia Miralles



Continuamos por pista de tierra durante otros 7 km hasta alcanzar la cota máxima de 2.100 msnm. A partir de aquí, nos esperan unos kilómetros de bajada en llano hasta alcanzar el objetivo de nuestra ruta: el descenso de Pruedo. Habremos pasado por un single track llano, atravesando túneles que nos magnifican las vistas al Montarto y al Valle de Valarties.

Marc y David. Val d'Aran al fondo. Fotografía: Júlia Miralles





Estamos en el punto de inicio de la bajada. Serán 2 km de descenso hasta llegar al centro de Enduromies, desde donde podremos escoger entre tres circuitos distintos para seguir nuestra ruta. Si elegimos el trail de “Eth Sanglier 2.0”, terminaremos Salardú. Por tanto, sumando “Pruedo” y “Eth Sanglier” se alcanzarán 6 km de descenso. Increíble descenso entre árboles, lleno de contrastes de luz que atraviesan los tupidos ramajes que limitan el propio sendero.

Albert Ros bajando por “Eth Sanglier”. Fotografía: Júlia Miralles

Los senderos por los que circulamos han sido ganados al bosque para poder llevar a cabo este tipo de actividad, contribuyendo, al mismo tiempo, a la preservación ecológica de la zona boscosa. Esta ardua tarea ha sido realizada por AranBikeParks, la empresa que regula estas rutas de descenso. Sus fundadores son Marc Gómez y David López. Se encargan de conservar y arreglar los trails y caminos, siendo creativos y trazando nuevas sendas de descenso para poder disfrutar la Val d’Aran "de otra forma".

En Eth Sanglier 2.0. Fotografía: Júlia Miralles



2.- La ruta de Geles y sus rincones “mágicos”

Trail Geles



Esta ruta se inicia en la zona del “Val d’Aran Mountain Bike Park” de la Bassa d’Oles en Vielha. Empezamos pedaleando desde el merendero del Pla Batalher a 1.150 msnm, en el espeso bosque de Baricauba. Casi 5 km de pista asfaltada nos llevaran hasta el inicio de la pista forestal que nos conduce hasta la “Mare de Déu de les Nheus”, en Geles, a 1.400 msnm. Un espacio privilegiado, poco transitado, donde disfrutar del más puro entorno de montaña aranés. Lleno de flores como orquídeas silvestres, narcisos salvajes e incluso exóticas plantas carnívoras como la drosera, típica de prados alpinos. Una vez derretidas las nieves, la Val d’Aran deja al descubierto mil contrastes de colores. Todo florece y los animales son su población más abundante.

David y Marc en “Mare de Déu de les Nheus”. Val d'Aran al fondo. Fotografía: Júlia Miralles]



Una vez aquí, nos queda remontar, entre pedaleando y andando, hasta una altura de 1.800 msnm. Este tramo, aunque pueda parecer de mucho desnivel, se hace relativamente cómodo y rápido, porque se gana altura a través de una diagonal larga, pero suave.

Descent Projeckt. Fotografía: Júlia Miralles



Empezamos el descenso por campos de alta montaña hasta llegar al inicio de los trails del “Val d’Aran Mountain Bike Park”. En este caso, optaremos por el trail “Projeckt”, de unos 3 km, que combina zonas técnicas con zonas más rápidas. “¡Una parte final con ‘mucho flow’, que te hará sonreír hasta el último momento!”, como expresa Marc Gómez sonriendo.



3-. La ruta más fácil: Green trail en “Val d’Aran Mountain Bike Park”

Green Trail



La “Green trail” es, efectivamente, la ruta más fácil, pero no significa -en ningún caso- no que sea la menos agradecida; sino la que, quizás, ciclistas con menos experiencia en enduro podrán disfrutar por un trail ancho y para todos los públicos y edades. Es una ruta perfecta para hacer en familia.

Se inicia en Vielha dirección a la Bassa d’Oles, por Gaussach. Subimos por la carretera asfaltada hasta la “Bassa d’Oles”. La subida no es complicada, pero no deja tregua porque hasta llegar a la “Bassa” no hay tramos llanos. La Bassa es un lago de montaña, donde termina la carretera, rodeado por bosques que nos descubren un rincón de fábula.

Marc y David junto a la Bassa d’Oles. Fotografía: Júlia Miralles

Y si quieres más …

Además de estas tres rutas en la Val D’Aran existen muchas rutas para MountainBike. Consultando el facebook de “Enduromies” y del “Val d’Aran Mountain Bike Park” para ver otras alternativas.

David y Marc. Montañas del Mig Aran al fondo. Fotografía: Júlia Miralles



También podéis consultar la app “Trailforks” que ofrece muchas más opciones de este fantástico valle. El único valle del Pirineo orientado al norte con unos paisajes de alta montaña de ensueño.

Fotografía: Júlia Miralles



