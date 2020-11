10 destinos imprescindibles para el New York Times con España incluída

Isla Gorda. Islas Vírgenes Británicas. Caribe. Pixabay

Boca oreja, medios, fotografías… Esos son algunos de los impactos que nos llevan a desear y soñar un viaje. En este caso, la recomendación de 52 lugares del mundo hecha por el New York Times. ¿Cuáles son los primeros y cuáles los 3 españoles de la lista?

Es un clásico de este periódico norteamericano: sugerir visitas cada año. Bien. Una fuente interesante. Todo consejo puede ser bueno. Como mínimo para ser tanteado. Estas son las de 2020, pero no caducan. Igual que no se extinguen los sueños ni los proyectos. Pasan a formar parte de nuestra lista de deseos y de nuestros “¿y por qué no?”. Planes que pueden tomar forma de localizador en los descubrimientos de nuestro mapamundi.

Washington. Pixabay.



Washington, el número 1

Casualidad o no, el New York Times recomienda en primer lugar la capital estadounidense. Pero es indiscutible que este destino, tiene -además de su atractivo de emblema- un valor cultural e histórico que hace que pasear por sus calles sea toda una experiencia. Mix de culturas, fruto del asentamiento tras sus años de historia; lujo; referente de estatus, restaurantes innovadores; y teatros. Eso es una buena parte del Washington que conoce el visitante. El New York Times destaca el hecho de que fue en esta capital donde tuvieron lugar los acontecimientos que dieron fuerza al movimiento sufragista y consiguieron que el 18 de agosto de 1920, por primera vez, las mujeres estadounidenses pudieran ejercer su derecho al voto.

Otra mirada a Washington. Pixabay.



La idiosincrasia de Washington refleja cómo la sociedad estadounidense ha sido permeable a la influencia internacional. Es algo que se percibe con claridad. Y, si la combinación de razas y culturas es una fuente de riqueza, Washington es una buena muestra de ello.

Isla Tórtola. Islas Vírgenes Británicas. Pixabay.



Islas Vírgenes Británicas, el número 2

Interesante que se lo apunten en la lista los que buscan un Caribe impresionante por genuino y solitario. Las islas Vírgenes Británicas se componen 40 islas. Solo 11 están habitadas. Las más importantes son Tórtola, Jost Van Dyka, Peter Island, Virgen Gorda, Anegada y Salt Island.

Isla Gorda. Islas Vírgenes Británicas. Pixabay.



Rurrenabaque. Bollivia. Fuente: Wikipedia.org



Rurrenabaque, Bolivia, el número 3

Rurrenabaque, en el departamento de Beni, Bolivia, es un municipio y una pequeña ciudad turística, cuyos alrededores con el Parque Nacional Madidi y las Pampas del Yacuma invitan a pura conexión con la naturaleza. Rurrenabaque no solo forma parte de la lista de recomendaciones New York Times.

Pampas de Yacuma. Pixabay.



También se enorgullece de haber sido distinguida por National Geographic como uno de los destinos turísticos más interesantes del mundo. En 2019 recibió, además, un “World Travel Award de mejor destino verde”.

En Groenlandia. Pixabay.



Groenlandia, el número 4

En lengua kalaallisut, Groenlandia, Kalaallit Nunaat, significa “tierra de los hombres”. Es una isla perteneciente al Reino de Dinamarca situada al norte del océano Atlántico.

Groenlandia. Pixabay.



¿Qué ha cautivado al New York Times de Groenlandia? Todo: las auroras boreales que colorean su cielo; su gente -con un 87% de población indígena, la mayoría descendiente de los inuit-; las focas; los icebergs; o el contraste entre el calor de sus gentes y el aire gélido.

Groenlandia. Pixabay.



Una suma de factores que convierten Groenlandia, la mayor isla de mundo, en un lugar extraordinario.

Kimberley. Pixabay.



Kimberley, Australia occidental, el número 5

La región de Kimberley es una de las nueve regiones de Australia occidental. Sus límites son también uno de sus atractivos. Al norte, limita con el mar de Timor; al sur, los desiertos Gran Desierto Arenoso y Tanami; al este, el llamado Territorio Norte, donde los aborígenes australianos llevan viviendo hace más de 40.000 años; y al oeste, costas bañadas por el océano Índico. Poca diversidad más se puede pedir.

Paso de Robles. California. Adobestok.



Paso Robles, California, el número 6

Situado en la cadena montañosa de la costa del centro de California, Paso Robles (Pass of the Oaks), está próximo a las montañas, playas y desiertos. La zona cuenta con un clima ideal para el cultivo de la vid y se dedica a ello desde finales del siglo XVIII. Actualmente, cuenta con unas 70 bodegas. Históricamente, esta zona ha sido capaz de producir prestigiosos vinos (más de 40 variedades), procedentes de sus más de 1.000 hectáreas de viñedos, pero también con una excelente madera para construir barricas, las llamadas “de roble americano”, que ha exportado a bodegas de todo el mundo. Y, junto al vino, agua: Paso Robles es también conocido por sus centros de aguas termales.

Agrigento. Sicilia. Pixabay.



Sicilia, Italia, el número 7

Sicilia cuenta con 1.000 razones para su elección: un pasado griego, esencia romana, influencia árabe, el peso de los normandos, las tradiciones llegadas desde España, o los lazos que unen a la isla con toda Italia. En Sicilia, la mayoría de los puntos de interés tienen nombre propio. Sus ciudades más importantes son: su capital, Palermo; Catania, donde se duerme bajo el volcán.

Taormina. Sicilia. Volcán Etna al fondo. Pixabay.



También Noto, referencia clara del barroco siciliano; Siracusa con la extraordinaria península de Ortigia y el parque arqueológico, Agrigento y su valle de templos griegos; la catedral normanda y las playas de Cefalu; Taormina, con su extraordinario teatro romano que tiene el volcán Etna de fondo. Por cierto, el volcán ofrece una posibilidad de experiencias muy interesantes. Se puede esquiar en invierno, visitar todo el año o disfrutar -si tienes la suerte de que el volcán se atreva a mostrar una pequeña erupción- puedes disfrutar de un espectáculo ofrecido por el mayor volcán de Europa. Y, para brindar por Sicilia, uno de sus vinos de Marsala.

Asturias, donde la montaña toca el mar. Pixabay.



Asturias, el número 25

Entre las afirmaciones que el New York Times hace sobre el porqué ha seleccionado Asturias, destaca: "sus colinas color esmeralda que llegan hasta mares azules como el zafiro", mientras habla de sus atractivas propuestas de turismo activo como el senderismo y los deportes náuticos en sus playas maravillosas.

Naranjo de Bulnes. Pixabay.



Evidentemente, no falta la referencia a los Picos de Europa, ni tampoco a la gastronomía: quesos, pescados, fabada. En mesas modestas o en las de restaurantes con estrellas Michelin.

Cala Na Macarella. Menorca. Pixabay.



Menorca, el número 41

El rotativo norteamericano pone el énfasis en este destino como Reserva de la Biosfera que es y su capacidad para mantener el equilibrio entre desarrollo geografía física y humana.

En Menorca. Pixabay.



Se fija en sus maravillosas calas y faros, en sus fabulosas puestas de sol y en cosas tan sencillas como el ganado y los olivos porque la “preciosa sencillez” es uno de los mayores atractivos de esta isla mediterránea.

Montgarri. Val d'Aran.



Val d'Aran, el número 46

Aquí, el diario se fija en la capacidad de preservación del valle. El hecho de que hoy aun conserve la esencia medieval de sus pueblos enmarcada en espectaculares paisajes pirenaicos.

Baqueira-Beret. Val d'Aran.



En Val d’Aran, el NYT ensalza Baqueira-Beret para los inviernos, por su excelente oferta de esquí y el propio valle para la propuesta après-esquí. De los veranos del valle, realza cuán perfecto es para poder descubrirlo en bicicleta. Y lo destacable del otoño en Val d'Aran solo hay que admirarlo y comprenderlo...

Val d'Aran. Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Autor: Oriol Clavera.



Ranking de los 52 destinos seleccionados por el NYT:

Washington, Estados Unidos - Islas Vírgenes - Rurrenabaque, Bolivia – Groenlandia - Kimberley, Australia occidental - Paso Robles, California - Sicilia, Italia - Salzburgo, Austria - Tokio, Japón - Cesarea, Israel - Los Parques Nacionales de China - Lesotho, África - Colorado Springs, Estados Unidos - Cracovia, Polonia - Jodhpur, La India - La Suecia occidental – Egipto - La Paz, México -Grand Isle, Luisiana (Estados Unidos) - El barrio de Chow Kit en Kuala Lumpur, Malasia - Jevnaker, Noruega - Las Islas Bahamas - Kampot, Camboya - Christchurch, Nueva Zelanda - Asturias, España - Haida Gwaii, Columbia británica (Canadá) - Austin, Texas - Sabah, Malasia - Churchill, Manitoba (Canadá) – Uganda - París, Francia - El distrito de los Lagos, Reino Unido – Tayikistán - Antioquía, Turquía - Leipzig, Alemania - Lima, Perú - Molise, Italia - Copenhage, Dinamarca - Richmond, Virginia (Estados Unidos) - Monte Kenia, África - Menorca, España - Oberammergau, Alemania - Plymouth, Reino Unido - El Bosque Atlántico de Brasil - La isla francesa de Belle-Île - El Valle de Arán, España – Mongolia - La ruta eslovena de Juliana Trail - Addis Abeba, Etiopía - Los Cárpatos rumanos - Urbino, Italia - Parque Nacional de los Glaciares, Montana (Estados Unidos).