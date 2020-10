Un puma amenaza a un excursionista “solo” porque quería filmar a sus cachorros

Captura del vídeo de la persecución del puma

El vídeo se ha vuelto viral y acumula más de 3 millones de visualizaciones por el impacto de las imágenes.

El mundo animal no sabe todavía que es más importante aparecer en un vídeo que la familia. No se entiende sino la reacción de una mamá puma de Utah, que amenazó a un joven excursionista por el simple hecho de querer acercarse a sus cachorros para grabarlos en vídeo.



Las imágenes se han vuelto virales en las redes sociales y han originado incluso “sátiras” del incidente, ocurrido el fin de semana pasado y en el cual Kyle Burgess registra con su móvil como el puma se acerca a él en actitud amenazadora y se le echa encima.



Kyle Burgess, de 26 años, se encontró con un puma adulto mientras intentaba grabar un video de sus cachorros. Durante casi seis minutos, se retiró hacia atrás en una ruta de senderismo, manteniendo sus ojos y su teléfono enfocando al felino.



Burgess estaba a unas pocas millas en una carrera en el Slate Canyon de Utah el sábado cuando vio lo que parecían cuatro gatitos cerca del camino. Hizo una pausa para tomar un video, sin saber qué tipo de animal eran, pero pensando que se parecían a linces.



Cuando puso en marcha la cámara, un puma adulto emergió de la maleza. Durante los siguientes seis minutos, mientras el Burgess grabó la persecución en un video que se ha visto más de tres millones de veces, el animal lo persiguió mientras caminaba hacia atrás por el sendero, tratando de escapar y enfrentarse al puma sin perderlo de vista.



Él mismo ha explicado a la CBS cómo vivió la experiencia: "ves a los dos cachorros y una especie de huida, pero luego no me di cuenta de que mamá estaba allí y fue entonces cuando supe que no era una buena situación".



Y sigue: "Di tres o cuatro pasos y vi a mamá puma. Hizo un gruñido loco. Empecé a retroceder como loco. Solo estoy corriendo hacia atrás".

Es el segundo mayor felino de América, después del jaguar y el cuarto más alto del mundo, después del tigre, el león, el jaguar, aunque está más estrechamente relacionado con felinos más pequeños. Foto Adobe.



Scott Root, gerente de conservación de la División de Recursos de Vida Silvestre del Departamento de Recursos Naturales de Utah, fue alertado sobre el encuentro el sábado por la noche. Se envió un equipo a la mañana siguiente para asegurarse de que el puma y sus crías ya no estuvieran cerca del sendero.



Root, que había visto el video de Burgess varias veces, dijo que el puma estaba haciendo una demostración de ataques para asustarlo. "Su comportamiento fue similar a lo que haría un oso o un alce; lo llamamos una carga de farol", dijo. "Obviamente, se hace evidente que su objetivo número uno era sacarlo del área".



Al final, el puma se dio la vuelta, alejándose de él y retrocediendo por el sendero. Para la madre puma, se trataba de una actitud maternal.